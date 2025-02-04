В Уфе на рассаду цветов потратят около 60 млн рублей

МБУ «Горзеленхоз» Уфы с помощью аукциона 12 февраля выберет поставщика однолетней цветочной рассады, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — около 60 млн руб., он будет оплачен за счет субсидий из городского бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Рассаду необходимо доставить до 30 июня. Она должна перевозиться в кассетах, контейнерах или ящиках с рассадой, обеспечивающих сохранность корневой системы и всего растения. Рассада должна быть здоровой, свежей, чистой, симметрично развитой, на 90% цветущей (кроме декоративно-лиственных), хорошо укоренившейся. Всего требуется 69 видов цветов, в том числе агератум, алиссум, бегония, виола, георгина, канна.

Майя Иванова