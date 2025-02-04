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В Башкирии объявили конкурс на создание гимна в честь башкирской породы лошадей

В Башкирии объявлен конкурс на создание гимна в честь башкирской лошади. Участвовать могут физические и юридические лица, композиторы, поэты, музыкальные коллективы и творческие союзы. Организаторами конкурса выступают научно-исследовательский институт «Башкорт аты», АНО «Центр развития туризма», Ассоциация развития коневодства республики и крестьянско-фермерское хозяйство «Кыпсак».

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Текст гимна должен быть на русском или башкирском языке длительностью не более пяти минут. Все материалы должны иметь качественную звуковую дорожку, а слова и музыка — предоставляться в текстовом варианте и аудиозаписи.

Победитель получит в награду лошадь башкирской породы.

Директор НИИ «Башкорт аты» Руслан Гизатуллин отметил, что идея конкурса принадлежит фермеру из Баймакского района Ильнуру Биктимирову. Авторские права на песню победителя перейдут в «Башкорт аты».

Прием работ завершится 1 марта, а объявление результатов и награждение состоится в том же месяце.

Олег Вахитов

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