Житель Башкирии обвиняется в причинении смертельных травм во время драки в клубе

Следственный отдел по Стерлитамаку предъявил 31-летнему жителю города обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии. По версии следствия, 25 января в ночном клубе Стерлитамака двое мужчин подрались из-за девушки. Фигурант уголовного дела несколько раз ударил своего оппонента кулаком по голове, отчего тот потерял сознание и впал в кому.

Пострадавшего доставили в больницу с травмой головы, 31 января он скончался, сообщила пресс-служба МВД по Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», драка произошла в клубе «Винтаж».

Следствие ходатайствовало о заключении обвиняемого под стражу, но суд решил поместить его на время расследования под домашний арест.

Майя Иванова