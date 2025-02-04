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На проект арт-объекта «Паровоз» в Уфе направят более 1 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы на аукционе 12 февраля выберет разработчика проекта установки арт-объекта «Паровоз» у стелы «Уфа — город трудовой доблести», следует из сообщения на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 1,2 млн руб., его профинансируют из городского бюджета.

Проект необходимо разработать за два месяца. Архитектурную концепцию исполнитель должен согласовать с заказчиком.

Паровоз будет установлен рядом с арт-объектами «Рабочие станки» и «Нефтекачалка», указано в описании объекта закупки. Управление в течение 15 рабочих дней с даты заключения контракта должно предоставить технические условия на подключение к инженерным сетям.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в конце сентября 2022 года управление капитального строительства администрации Уфы заключило контракт на строительство стелы «Уфа — город трудовой доблести» с ООО «Альбит» за 95 млн руб. Стела установлена в ноябре того же года на пересечении улиц Сочинской, Набережной и проспекта Салавата Юлаева.

Майя Иванова

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