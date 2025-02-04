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Отозвана жалоба на продажу ярославского предприятия «Кварц»

ООО «ДСК-76» отозвало свою жалобу в ярославское МУФАС на действия организатора аукциона по продаже областного предприятия ООО «Кварц». Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в ведомстве.

ООО "Кварц"

ООО "Кварц"

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

ООО "Кварц"

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что предприятие, занимающееся разработкой карьеров в Гаврилов-Ямском районе, продали в рамках приватизации на торгах за 52,4 млн руб. Савчуку Петру Макаровичу.

Жалобу на действия организатора аукциона в ФАС подало юрлицо, которое посчитало, что организатор аукциона нарушил законодательство РФ о приватизации. Заявитель пояснил, что организатор сначала продлил срок подачи заявок, а потом решил его сократить, чем ограничил число потенциальных участников аукциона.

Рассмотреть жалобу Ярославское межрегиональное УФАС планировало 31 января, однако в день рассмотрения жалоба была отозвана, ее рассмотрение не состоялось.

Алла Чижова

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