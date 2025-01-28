Ярославская область продала предприятие «Кварц»

Министерство имущественных отношений Ярославской области выставило на торги и реализовало 100% уставного капитала ООО «Кварц». Информация об этом размещена на площадке Российского аукционного дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Компания занимается разработкой карьеров, добычей глины и каолина в Гаврилов-Ямском районе. В 2024 году ее включили в план приватизации, и теперь по итогам аукциона найден новый собственник. Победителем аукциона стал Савчук Петр Макарович, предложивший купить предприятие за 52,4 млн руб. Господин Савчук является учредителем ООО «Ярспецтранс» и ООО «Фирма Центроспецстрой».

Алла Чижова