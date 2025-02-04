СКР начал проверку после гибели жителя поселка Светлый в пожаре

В Свердловской области организовал проверку после гибели человека в результате пожара в деревянном доме в поселке Светлый, сообщил старший помощник руководителя СКР по региону Александр Шульга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СКР по Свердловской области Фото: СКР по Свердловской области

Поздним вечером 3 февраля сотрудники МЧС обнаружили тело погибшего при тушении пожара, площадь которого составила 240 кв. м. По предварительным данным, в доме находились двое мужчин, один из которых пытался вытащить второго, но из-за быстрого распространения дыма и огня был вынужден эвакуироваться один. «Очаг располагался в районе расположения кровати, на которой находился погибший. Признаков криминала в настоящее время в ситуации не усматривается»,— отметил пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Причиной возгорания могли стать неосторожное обращение с электроприборами или их неисправность — точные причины пожара и гибели человека определят на экспертизе.

По данным МЧС Свердловской области, пожар в доме на четыре квартиры за 77 минут потушили 11 специалистов и четыре единицы спецтехники. Погибшим оказался хозяин квартиры. Всего за сутки в регионе произошло 11 пожаров.

Ирина Пичурина