На строительство ледового катка в селе Раевский направят до 759 млн рублей

Администрация Альшеевского района на конкурсе 24 февраля выберет подрядчика строительства крытого катка с искусственным льдом в селе Раевский, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 759,62 млн руб. Работы профинансируют в рамках регионального проекта «Современный облик сельских территорий» за счет субсидий из федерального, регионального и муниципального бюджетов, а также внебюджетных средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Построить каток необходимо до 30 сентября 2026 года по разработанной «Башкиргражданпроектом» документации. Ледовая арена предназначена для тренировок и проведения местных соревнований по хоккею и фигурному катанию. Проектом предусмотрены в том числе помещение для стоянки льдоуборочного комбайна, стальной хоккейный борт с защитным ограждением из закаленного стекла, отсеки для запасных игроков, штрафников и судей.

Майя Иванова