26 компаний из Челябинской области вошли в топ лучших работодателей страны

По итогам 2024 года 26 компаний Челябинской области вошли в рейтинг лучших работодателей страны. Всего в список попали 1,7 тыс. организаций России, что на 15% больше, чем в 2023 году, сообщает hh.ru.

Среди 395 крупных компаний с численностью персонала 1-5 тыс. человек из Челябинской области оказались девелопер «Голос» (145 место), «Уралэнергосбыт» (210 место), застройщик Dda real estate (216), мясоперерабатывающее предприятие «Таврия» (223), производитель семян подсолнечника и арахиса «СМАРТ» (237), «Фианит-Ломбард» (238), «Бизнес Юрист» (245) и «Челябинскинвестбанк» (274).

В списке 591 средней организации с численностью персонала 250-1000 человек регион представляют Челябинский механический завод (62), «Метран» (98), юридическая компания «Витакон» (150), производитель круп «Увелка» (157), производитель автохимии и автокосметики «Лавр» (373), «МАВТ-Винотека», «МАГНУМ-Винотека» (387), «Интерсвязь» (418), «Ниагара» (419), завод стеклопакетов «Модерн Гласс» (443), кондитерская фабрика «Фантанэль» (492), «Первый гипермаркет мебели» (534) и Центр коммунального сервиса (546).

Что касается небольших компаний с численностью персонала 100-250 человек, их в рейтинге было 591. Лучшими работодателями Челябинской области стали организатор международных бизнес-мероприятий в сферах нефтегаза, фармацевтики и медицины BGS Group (22), Уральский медицинский колледж (29), интернет-провайдер «Фридом» (47), грузоперевозчик «АльянсАвто» (182), разработчик программного обеспечения «Аспро» (414) и поставщик нефтегазового оборудования «АНЕКО» (495).

Виталина Ярховска