Средний размер банковского вклада жителя Прикамья превысил 287 тысяч рублей

Пермский край занимает 36-е место среди регионов России по объему банковского вклада на душу населения. По данным на 1 января 2025 года этот показатель составил 287 тыс. руб., увеличившись за год на 23,6%. Такие данные приводит РИА «Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В целом по России объем вкладов вырос за год на 12,7 трлн руб. и составил на конец 2024 года 63,4 трлн руб. В среднем на одного жителя страны приходится банковский вклад в размере 434 тыс. руб., при этом в каждом субъекте России реальные данные сильно различаются.