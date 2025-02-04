В трех районах Петербурга с 4 февраля введут дорожные ограничения

В трех районах Петербурга — Выборгском, Адмиралтейском и Петроградском — с 4 февраля вводятся дорожные ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, в Выборгском районе с 4 февраля по 5 марта будет ограничен проезд по Тихорецкому проспекту (от проспекта Науки до Светлановского). Это связано с работами по реконструкции газопровода.

В Адмиралтейском районе в период с 4 февраля по 15 марта из-за прокладки электрокабеля будет ограничено движение по Введенскому каналу — от набережной Обводного канала до Загородного проспекту. Также будет затруднен проезд по Загородному проспекту у Пионерской площади.

В Петроградском районе в связи со строительством тепловых сетей перекроют участок улицы Профессора Попова. Речь идет об отрезке дороги от Каменноостровского проспекта до Уфимской улицы. Ограничения будут действовать с 4 февраля по 5 марта.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что движение на Петроградской стороне ограничат из-за ремонта до конца февраля.

Дарья Астанина