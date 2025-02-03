Движение на Петроградской стороне ограничат из-за ремонта до конца февраля

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга проинформировала автомобилистов об очередных ограничениях и перекрытиях дорожного движения, которые начинают действовать в городе с новой рабочей недели. Они вводятся 3-4 февраля в трех районах Петербурга, уточнили в ГАТИ.

В частности, в Колпинском районе с 3 по 6 февраля в связи с производством работ по строительству газопровода ограничивается движение транспорта по улице Богайчука в поселке Металлострой — от дома 4 литер. А по улице Богайчука до Полевой улицы.

В свою очередь, в Петроградском районе на период с 3 по 28 февраля по аналогичной причине ограничения будут действовать при движении по Вяземскому переулку — от Песочной набережной до улицы Профессора Попова, а также по набережной реки Малой Невки у Боковой аллеи.

В той же локации с 4 февраля по 5 марта движение окажется ограничено на улице Профессора Попова — на участке от Каменноостровского проспекта до Уфимской улицы. В указанные сроки там будут вестись работы по строительству теплосетей.

В Адмиралтейском районе с 4 февраля по 15 марта в связи с производством работ по прокладке электрокабеля временно ограничат движение транспорта по Введенскому каналу — от набережной Обводного канала до Загородного проспекта и по самому Загородному проспекту у Пионерской площади.

ГАТИ рекомендует водителям заранее планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений.

Ранее «Ъ-СПб» писал о дорожных ограничениях, которые начали действовать еще в нескольких районах Петербурга с конца января.

Андрей Цедрик