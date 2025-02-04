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«Салават Юлаев» победил «Металлург» со счетом 6:4

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 6:4 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла вчера вечером на домашней арене уфимцев.

Фото: Олег Яровиков, Коммерсантъ

Фото: Олег Яровиков, Коммерсантъ

Первый период начался с штрафа для хозяев, который гости успешно реализовали. Однако на 15-й минуте Джош Ливо забросил шайбу в большинстве, а через две минуты Шелдон Ремпал добавил второй гол «Салавата Юлаева».

Во втором периоде магнитогорцы дважды поразили ворота уфимцев и взяли инициативу. В конце периода Владислав Ефремов имел хороший шанс, но не смог забить после передачи Артема Горшкова.

В третьем периоде гости быстро сравняли счет в начале периода, но Данил Алалыкин сразу же вернул преимущество хозяев. Ярослав Цулыгин забил гол в большинстве, а Шелдон Ремпал увеличил разрыв. В финале матча Саша Хмелевский забросил последнюю шайбу, установив окончательный счет 6:4 в пользу «Салавата Юлаева».

Олег Вахитов

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