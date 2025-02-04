Канада договорилась с США о заморозке введения пошли на месяц

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил в соцсети X, что провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Введение тарифных пошлин со стороны США будет приостановлено как минимум на 30 дней, отметил господин Трюдо.

Несколько дней назад президент Дональд Трамп говорил, что США субсидируют Канаду на «сотни миллиардов долларов» без каких-либо причин и призвал канадские власти снизить налоги и больше вкладываться в оборону. «Канада реализует наш план пограничных мер стоимостью $1,3 млрд — укрепляет границу новыми вертолетами, технологиями и персоналом, улучшает координацию с нашими американскими партнерами и увеличивает ресурсы для прекращения потока фентанила»,— написал господин Трюдо в X по итогам разговора.

2 февраля власти Канада пообещали в ответ на действия США ввести с 4 февраля пошлины в 25% на американские товары, среди которых мясо, молоко и молочные продукты, фрукты, овощи, алкогольная продукция. 1 февраля Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики и Канады в 25%, на товары из Китая — в 10%. Пошлины на энергоносители из Канады составят 10%. Они коснутся всей канадской энергетики, включая нефть, газ и электричество.