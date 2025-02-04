Армен Саркисян и его батальон «АрБат»

Саркисян Армен Нагапетович, также известный как Армен Горловский, родился в Горловке (по другим данным — в Армении) в 1978 году. В юности занимался в секции бокса. В 2000-х создал охранную фирму «Авторитет». СБУ и МВД Украины называли его членом ближнего круга экс-президента Виктора Януковича и бывшего депутата Партии регионов Юрия Иванющенко.

В 2014 году был объявлен властями Украины в международный розыск. Его называли одним из организаторов штурма горсовета и здания городской милиции в Горловке в апреле 2014 года. В апреле 2018 года по запросу Генпрокуратуры Украины был задержан во Франции, но экстрадирован не был.

В 2019 году стал почетным президентом Федерации бокса ДНР, в 2020-м — почетным гражданином Горловки. В 2025 году награжден орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, а также знаками отличия ДНР.

В сентябре 2022 года в Донбассе сформировал «АрБат» (Армянский Батальон) — отдельный батальон специального назначения в составе интернациональной бригады «Пятнашка». В июле 2023 года батальон вошел в структуру Вооруженных сил РФ. В том же месяце на территории Армянского храмового комплекса Москвы прошла церемония благословения бойцов батальона.

Командир батальона — бывший сотрудник ЧВК «Вагнер» Айк Гаспарян — в декабре 2022 года награжден президентом РФ Владимиром Путиным медалью «За отвагу». В ноябре 2023 года господин Гаспарян в интервью рассказал, что батальон в основном состоит из бывших сотрудников ЧВК «Вагнер», а также военнослужащих Минобороны и жителей Горловки.

Основная деятельность подразделения — выездные штурмы на разных участках фронта в зоне СВО, в частности на Авдеевском направлении. С осени 2024 года батальон участвует в боевых действиях в приграничных районах Курской области.