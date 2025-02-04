В Белом доме не поддержали новые инициативы об ограничении прав мигрантов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 3 февраля утвердила отрицательные отзывы на два законопроекта депутата Ярослава Нилова (ЛДПР), касающихся ограничения прав мигрантов.

В первом из них либерал-демократ предложил лишить иностранцев права участвовать в выборах всех уровней, в том числе в органы местного самоуправления. Действующее законодательство запрещает иностранным гражданам избирать и быть избранными в федеральные и региональные органы власти, а также участвовать в общероссийском референдуме, но при условии постоянного проживания в РФ они могут голосовать на муниципальных выборах и местных референдумах. Правкомиссия, однако, признала законопроект «нуждающимся в существенной доработке», сославшись на международные договоры, согласно которым граждане РФ и государств—участников соглашений пользуются равными правами.

В октябре прошлого года почти идентичный законопроект вносили в Думу представители КПРФ Михаил Матвеев, Алексей Куринный и Сергей Обухов. После этого председатель профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») пояснил “Ъ”, что сейчас между думскими комитетами есть внутренняя договоренность не рассматривать законопроекты, касающиеся муниципального уровня власти, до принятия новой редакции закона о местном самоуправлении. Напомним, этот документ был одобрен в первом чтении еще в январе 2022 года, а второе чтение может состояться в середине февраля.

В другом своем проекте Ярослав Нилов предложил сделать детские сады и школы для иностранных граждан платными (сейчас в соответствии с законом «Об образовании» иностранцы пользуются правом на получение среднего образования наравне с россиянами). В пояснительной записке говорится, что «в некоторых регионах количество детей мигрантов в школах доходит до 30–40%», что приводит к нехватке мест для россиян.

Правительственная комиссия в своем отзыве напомнила, что в конце прошлого года был принят закон об обязательном тестировании на знание русского языка для детей иностранцев при их приеме в российские школы и детсады. Учитывая отсутствие по этому документу правоприменительной практики, Белый дом назвал предложение господина Нилова преждевременным.

Ксения Веретенникова