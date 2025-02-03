Рынок складской недвижимости Екатеринбурга столкнулся с дефицитом площадей

Рынок складской недвижимости Екатеринбурга в начале 2025 года характеризуется дефицитом свободных площадей, сообщил руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Несмотря на ввод рекордных объемов складов в предыдущие годы (480 тыс. кв. м в 2023 году и 430 тыс. кв. м в 2024 году), спрос продолжает превышать предложение. Уровень вакантных площадей составляет всего 0,2% в классе А и 0,4% в классе В, что является минимальным показателем за последнее десятилетие. Высокие ставки по кредитам ограничили инвестиции в новые проекты, что не позволяет быстро нарастить предложение на рынке.

«Девелоперы долгие годы бегут за растущим спросом и не могут догнать его. В предыдущие несколько лет драйвером развития сектора был спрос со стороны традиционной и интернет-торговли, в настоящий момент заметную роль на рынке начинают играть производственные компании и дистрибьютеры»,—отметил господин Хорьков.

Эксперт считает, что надежд на быструю нормализацию предложения немного, однако у арендаторов есть шанс получить увеличение вакантных площадей за счет крупных арендаторов, которые активно строили склады для собственных нужд в предыдущие годы.

Эксперт рынка складской недвижимости Виталий Хиль ранее рассказал "Ъ-Урал", что в Екатеринбурге основной спрос на складские помещения формируют компании, занимающиеся продажей товаров повседневного спроса в эконом-сегменте, продуктов питания, автозапчастей и строительных материалов. Из-за перегруженности инфраструктуры Москвы и Санкт-Петербурга заметно возросла востребованность в хранении грузов в Уральском и Сибирском регионах.

Полина Щуцкая