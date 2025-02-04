Музыкальный вокзал подвинет спорт

Проект воссоздания музыкального вокзала в Павловске потребует перебазирования стадиона и спортивных секций, которые сейчас находятся на территории музея-заповедника. Они будут перемещены в Пушкин. Как сообщили в комитете по строительству администрации Петербурга, проектирование этих объектов начнется в 2026–2027 годах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В январе пресс-служба губернатора Александра Беглова сообщила об одобрении правительством города проекта планировки по благоустройству квартала между улицей Архитектора Данини, полосой отвода Октябрьской железной дороги, улицами Вокзальной, Садовой и Ломоносова в Пушкине. Сюда планируется перебазировать объекты Центра физической культуры, спорта и здоровья «Царское Село» с территории музея-заповедника «Павловск». Помимо футбольного поля и других спортивных сооружений, находящихся сегодня в ГМЗ «Павловск», в микрорайоне разместятся крытый комплекс с ледовой ареной и площадки для занятий спортом на открытом воздухе. Кроме того, в квартале планируется построить два детских сада на 200 и 300 мест, выставочный зал, культурный центр, библиотеку, две трансформаторные подстанции, котельную, очистные сооружения и разместить четыре проезда.

В пресс-службе администрации Пушкинского района Петербурга сообщили «Ъ-СПб», что в настоящее время ЦФКСЗ «Царское Село» продолжает осуществлять деятельность на стадионе «Павловск» в штатном режиме. Заказчиком работ по проектированию и строительству стадиона будет выступать СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции», подведомственное комитету по строительству Санкт-Петербурга, уточнили в районной администрации. В пресс-службе комстроя проинформировали, что проектирование ФОК с катком на улице Архитектора Данини в Пушкине включено в адресно-инвестиционную программу (АИП) 2026–2027 годов. Параметры объекта и стоимость работ в ведомстве пока не уточняют.

Перенос спортивных сооружений из Павловского парка обсуждается уже не первый год. Ранее СМИ писали, что с 2005 года стадион на безвозмездной основе предоставлялся в пользование Центра физической культуры, спорта и здоровья. Когда ГМЗ «Павловск» получил статус музея федерального значения, его руководство решило освободить помещения трех зданий и стадиона. Администрация Пушкинского района настаивала на сохранении спортобъекта на территории парка. В 2021 году федеральные и городские власти договорились, что стадион останется в городском пользовании и его не будут сносить, пока не найдут альтернативное место для перебазирования сооружений.

Весной прошлого года совет по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга одобрил концепцию восстановления здания музыкального вокзала и прилегающей территории в Павловске. Существующий стадион и спортсооружения находятся на участке под воссоздаваемый вокзал. Как уже писал «Ъ-СПб», по инициативе РЖД сформирован совет по реализации проекта воссоздания музыкального вокзала под председательством министра культуры России Ольги Любимовой и генерального директора — председателя правления РЖД Олега Белозерова (см «Ъ-СПб» от 22.04.2024). Первое заседание этого органа прошло в Петербурге 9 ноября 2023 года с участием губернатора Александра Беглова. Редакция направила запрос в РЖД о текущем статусе проекта.

Депутат городского парламента, руководитель фракции «Новые люди» Дмитрий Павлов подтвердил «Ъ-СПб», что планируемый квартал в Пушкине закроет потребность в спортивных объектах жителей Павловска, у которых пока нет другой альтернативы. Вопрос сохранения спортивных секций, действующих сегодня на территории Павловского парка, обсуждался на самых высоких уровнях — сомнений, что переезд действительно состоится нет, сказал депутат. «Локация (нового комплекса на улице Архитектора Данини.— «Ъ-СПб») вполне приемлемая,— пояснил господин Павлов.— На Павловском вокзале есть удобный подземный переход, соединяющий Павловск с Пушкином, по которому можно легко добраться до места будущего спорткомплекса». Парламентарий напомнил, что стадион в Павловске строился в 1970-х годах и к настоящему времени, мягко говоря, морально устарел, к тому же он совсем небольшой. «Сегодня в Пушкинском районе и в целом по городу строятся современные спортивные сооружения, отвечающие всем необходимым требованиям и оснащающиеся на высоком уровне. Поэтому нет сомнений, что новый комплекс будет по определению лучше существующих сооружений в парке и очень востребован у жителей района»,— убежден депутат Павлов.

Александра Тен