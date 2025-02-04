В процентном отношении

Сегодня, 3 февраля, Следственный Комитет сообщил о возбуждении уголовного дела против министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой. Чиновницу обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следователей, она организовала получение кредита в банке для финансирования нужд региона при наличии в бюджете свободных средств, переплаченные проценты составили ущерб 1,9 млрд руб. Лилия Федотова стала вторым заместителем губернатора Ростовской области, попавшим под следствие после недавнего ухода с должности главы региона Василия Голубева. Ранее его заместителю Виталию Кушнареву предъявили обвинение в получении взятки.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело в отношении заместителя губернатора Ростовской области — министра финансов Лилии Федотовой по факту превышения должностных полномочий при осуществлении финансово-кредитной политики региона (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба ростовского областного управления СК.

По данным следствия, в 2020 году Лилия Федотова при наличии свободных остатков бюджетных денег якобы необоснованно привлекла для нужд Дона кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд руб. по ставкам свыше 6% годовых.

«Действия совершены в нарушение требований долговой политики Ростовской области, предусматривающих возможность привлечения государственного займа или коммерческих кредитов по более низким ставкам»,— отмечают следователи.

По их подсчетам, ущерб от действий министра финансов, связанных со спорным кредитом, составил 1,9 млрд руб., которые ушли из бюджета на оплату процентов в 2020–2023 годах.

Как уточнил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, Лилия Федотова была задержана «утром сегодня у нее дома». По месту жительства и на работе подозреваемой прошли обыски. Информацию о связанных с предполагаемым преступлением банками источник уточнить не смог.

Мотивы действий Лилии Федотовой, которые трактуются как «превышение должностных полномочий», следователи пока не называют. На сайте госзакупок есть информация о том, что областной минфин регулярно привлекал кредиты коммерческих банков для пополнения бюджета. Известно, что донские власти предпочитали использовать именно этот инструмент для привлечения средств, в отличие, например, от соседнего Краснодарского края, где бюджетный дефицит компенсировали за счет выпуска облигаций.

По словам партнера юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Горбунова, оглашенные следствием претензии о превышении полномочий оставляют много вопросов, в частности как Лилии Федотовой удалось организовать привлечение спорного кредита.

«Ведь, если бы у нее не было полномочий на привлечение кредитования, то банки бы не выдали кредит. Второй вопрос: а имеющиеся остатки бюджетных средств были целевым образом по статьям финансирования уже распределены или это были реально свободные средства бюджета, которые просто не на что было потратить? Третий момент: а бюджет области был профицитный или наоборот? Остатки покрывали все статьи расходов на бюджетный период?» — рассуждает юрист.

Лилия Федотова пришла в министерство финансов Ростовской области в сентябре 2010 года спустя два месяца после того, как губернатором региона стал Василий Голубев. До этого госпожа Федотова работала начальником финансового управления администрации Ленинского муниципального района Московской области, где господин Голубев был главой администрации.

Василий Голубев 4 ноября досрочно оставил пост губернатора Ростовской области (его полномочия истекали в сентябре) и занял кресло сенатора в Совете федерации. Почти сразу после этого стала появляться неофициальная информация о скорых отставках его бывших подчиненных. В числе потенциальных отставников называли Лилию Федотову и заместителя губернатора — министра транспорта Виталия Кушнарева. В начале декабря стало известно, что правоохранительные органы возбудили против господина Кушнарева уголовное дело по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Спустя несколько дней врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указ об увольнении Виталия Кушнарева.

Сергей Иванов