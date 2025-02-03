«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Главной темой последних дней стали пошлины на товары из Китая, Канады и Мексики, которые намерен ввести Дональд Трамп. Они начнут действовать во вторник, 4 февраля, и составят 10% для КНР и 25% для других стран. Также президент США планирует подписать аналогичный документ в отношении товаров из Европейского союза. При этом после разговора с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум Трамп согласился на месяц отложить введение тарифов для этой страны. На что стоит обратить внимание в условиях волатильности на рынках? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Главная тенденция, которую нужно четко понимать, — это изоляция США от глобального процесса введения тарифов. Американские тарифы в среднем одни из самых низких в мире и доходят до 2%, поэтому будут выравнивать эту ситуацию. Это неизбежно будет влиять на экономический рост и конкурентоспособность тех же европейских автоконцернов, которые и так находятся в плохом состоянии.

Еще одна тенденция, которая будет влиять на динамику технологического сегмента, — это развитие искусственного интеллекта. Компания DeepSeek совершила революцию, бесплатно предоставляет клиентам свой продукт с открытым кодом, что дает большие возможности для компаний и резко уменьшает стоимость процесса, но увеличивает потребность в ИИ. Естественно, в связи с этим возникает необходимость создания крупных дата-центров и спрос на энергоносители, электроэнергию, прежде всего на газ. Поэтому в среднесрочной перспективе наибольшим спросом на том же российском рынке акций будут пользоваться газовые компании, особенно в контексте увеличения поставок «Газпрома» на европейский и мировой рынки. «Газпром» и НОВАТЭК — две «голубые фишки», которые будут вне конкуренции.

Полная версия программы: