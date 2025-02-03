Инфляция в еврозоне в январе составила 2,5%

В январе потребительские цены в еврозоне повысились на 2,5% в годовом выражении. Такие данные сегодня, 3 февраля, опубликовало Европейское статистическое агентство. Тем самым темпы инфляции чуть ускорились в сравнении с декабрем, когда цены выросли на 2,4%.

Особенно сильно в январе выросли цены в сфере услуг — на 3,9%. Продукты питания, алкоголь и табак подорожали на 2,3%, промышленные товары — на 0,5%. Ускорение связано с ростом цен на энергоносители: если в остальных секторах темпы инфляции остались на уровне декабря или даже чуть снизились, то цены на энергоносители в январе выросли на 1,8% против роста на 0,1% месяцем ранее.

Как отмечают многие эксперты, ускорению инфляции в еврозоне в дальнейшем может способствовать предполагаемое введение дополнительных пошлин на товары из ЕС, о котором неоднократно говорил президент США Дональд Трамп. «Ответные пошлины снова ускорят инфляцию, потому что пошлины всегда ведут к повышению потребительских цен»,— считает старший экономист нидерландского банка ING Берт Колейн. В то же время, как отмечает заместитель старшего экономиста по еврозоне консалтинговой компании Capital Economics Джек Аллен-Рейнольдс, к лету инфляция, скорее всего, приблизится к целевому показателю в 2%, установленному ЕЦБ, а к концу года может еще снизиться.

Яна Рождественская