Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Трамп согласился на месяц отложить введение пошлин на товары из Мексики

Президент США Дональд Трамп согласился на месяц отложить повышение пошлин на мексиканские товары, заявила в понедельник президент Мексики Клаудия Шейнбаум после переговоров с американским коллегой. В свою очередь, Дональд Трамп, подтвердивший информацию о паузе, заявил, что мексиканский лидер дала согласие на размещение 10 тыс. военнослужащих Мексики на границе с США для ужесточения борьбы с незаконной миграцией и торговлей наркотиками.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Мы согласились немедленно приостановить запланированные пошлины на один месяц, в течение которого состоятся переговоры при участии госсекретаря Марко Рубио, министра финансов Скотта Бессента, министра торговли Говарда Латника и высокопоставленных представителей Мексики»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Он отметил, что «с нетерпением ожидает» переговоров со своей мексиканской коллегой, чтобы «попытаться достичь соглашения между двумя странами».

Клаудия Шейнбаум тем временем сообщила в посте в соцсети X, что уже сегодня страны начнут прорабатывать вопросы в областях безопасности и торговли. Она подтвердила, что власти Мексики разметят 10 тыс. военнослужащих вдоль границы с США для борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

В выходные Дональд Трамп подписал указ о пошлинах на товары из Канады, Китая и Мексики, объяснив это решение необходимостью пресечь нелегальную миграцию и контрабанду фентанила в США. На этом фоне обвалились курсы криптовалют, а мировые резервные валюты обновили многолетние минимумы к доллару США. Предполагалось, что новые тарифы вступят в силу 4 февраля.

Подробности — в материале «Ъ» «В тарифных сетях».

Анастасия Домбицкая

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...