Трамп согласился на месяц отложить введение пошлин на товары из Мексики

Президент США Дональд Трамп согласился на месяц отложить повышение пошлин на мексиканские товары, заявила в понедельник президент Мексики Клаудия Шейнбаум после переговоров с американским коллегой. В свою очередь, Дональд Трамп, подтвердивший информацию о паузе, заявил, что мексиканский лидер дала согласие на размещение 10 тыс. военнослужащих Мексики на границе с США для ужесточения борьбы с незаконной миграцией и торговлей наркотиками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Мы согласились немедленно приостановить запланированные пошлины на один месяц, в течение которого состоятся переговоры при участии госсекретаря Марко Рубио, министра финансов Скотта Бессента, министра торговли Говарда Латника и высокопоставленных представителей Мексики»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Он отметил, что «с нетерпением ожидает» переговоров со своей мексиканской коллегой, чтобы «попытаться достичь соглашения между двумя странами».

Клаудия Шейнбаум тем временем сообщила в посте в соцсети X, что уже сегодня страны начнут прорабатывать вопросы в областях безопасности и торговли. Она подтвердила, что власти Мексики разметят 10 тыс. военнослужащих вдоль границы с США для борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

В выходные Дональд Трамп подписал указ о пошлинах на товары из Канады, Китая и Мексики, объяснив это решение необходимостью пресечь нелегальную миграцию и контрабанду фентанила в США. На этом фоне обвалились курсы криптовалют, а мировые резервные валюты обновили многолетние минимумы к доллару США. Предполагалось, что новые тарифы вступят в силу 4 февраля.

Подробности — в материале «Ъ» «В тарифных сетях».

Анастасия Домбицкая