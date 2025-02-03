Премьер Франции провел закон о бюджете в обход парламента

Премьер-министр Франции Франсуа Байру принял законопроект о бюджете на 2025 год в обход голосования депутатов, передает BFMTV. Подобный шаг позволяет парламенту вынести вотум недоверия правительству. Левая оппозиционная партия «Непокорившаяся Франция» пообещала выдвинуть этот вопрос на голосование, поскольку «незаконное правительство» должно пасть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Франсуа Байру

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Франсуа Байру

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

«Ни одна страна не может жить без бюджета, особенно Франция. Впервые за все почти 70 лет с момента основания Пятой республики наша страна все еще живет без бюджета в феврале. В соответствии с пунктом 3 статьи 49 конституции я имею честь обязать правительство принять текст Паритетной согласительной комиссии, дополненный техническими и координационными поправками»,— сказал Франсуа Байру на заседании Национального собрания (нижней палаты парламента).

«Франсуа Байру задействует пункт 3 статьи 49 — это уже 25-й раз за время правления Макрона, чтобы навязать еще более ограничительный бюджет, чем был у Мишеля Барнье! Мы выносим предложение о вотуме недоверия»,— говорится в заявлении «Непокорившаяся Франция» в соцсети X. Однако Социалистическая партия (PS) заявила, что не поддержит эту инициативу.

Франсуа Байру воспользовался статьей 49.3 конституции Франции, позволяющей правительству принудительно принимать закон без голосования в парламенте. К аналогичному шагу в декабре прибег его предшественник Мишель Барнье, после чего парламент вынес ему вотум недоверия и он был отправлен в отставку.

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Лусине Баласян