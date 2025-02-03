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Суд арестовал замглавы Дмитровского округа Подмосковья по делу о взятке

Тверской суд Москвы арестовал заместителя главы администрации Дмитровского округа Подмосковья Алексея Ионова. Он обвиняется в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК) — 4 млн 350 тыс. руб. Алексея Ионова арестовали на 1 месяц и 30 суток, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города.

Алексей Ионов

Алексей Ионов

Фото: Администрация Дмитровского муниципального округа

Алексей Ионов

Фото: Администрация Дмитровского муниципального округа

По этому делу также проходят два сотрудника оператора рекламы Светлана Оберчук и Сергей Дубков и начальник отдела рекламы муниципального казенного учреждения (МКУ) «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» Сергей Зыков. Ему следствие также вменяет в вину получение взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, Алексей Ионов курировал МКУ. Вместе с Сергеем Зыковым он получил от сотрудников оператора рекламы взятку, обеспечив им победу в аукционе на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. В результате участие в аукционе других операторов рекламы практически исключалось.

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