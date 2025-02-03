Канадская провинция Онтарио разрывает контракт с SpaceX на С$100 млн

Даг Форд, премьер канадской провинции Онтарио, заявил о том, что американским компаниям запрещается заключать контракты с провинцией. Запрет будет действовать до снятия пошлин, введенных США на канадский импорт. Господин Форд также особо отметил, что разрывает контракт с компанией господина Маска SpaceX о предоставлении услуг спутниковой связи Starlink.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Adriano Machado / Reuters Фото: Adriano Machado / Reuters

Контракт, стоимостью в 100 млн канадских долларов (примерно $68 млн), был подписан в прошлом ноябре и должен был предоставить доступ к интернету жителям сельских и отдаленных районов провинции.

«Компании в США потеряют десятки миллиардов долларов в новых прибылях. Винить они могут только президента Трампа… Мы разрываем контракт со Starlink. Онтарио не будет вести дела с людьми, одержимыми разрушением нашей экономики. Канада не начинала этой войны с США, но, поверьте, мы готовы ее выиграть»,— говорится в заявлении господина Форда. Заявление было размещено в аккаунте премьера на принадлежащей Илону Маску социальной сети X.

Как сообщалось ранее, в субботу президент Дональд Трамп ввел пошлины на импорт из Канады: 10% — на энергоносители, 25% — на все остальные товары и услуги.

Андрей Келекеев