Мемориал в Севастополе убрали после обращений ярославского активиста

В Севастополе на Приморском бульваре демонтировали мемориал «Севастополю 225 лет» после многолетних обращений ярославского активиста Сергея Казанского. Ответ ему дали в Департаменте городского хозяйства Севастополя.

Сергей Казанский рассказал, что в 2020 году посетил город и обнаружил на тротуарной плитке изображение гербов Севастополя.

«Я считаю, что ходить по гербам аморально, безнравственно и преступно. Вот и я свою позицию отстаивал. Я обращался и к президенту Российской Федерации, и в Генеральную прокуратуру. Я предлагал: если вы хотите, то эти гербы надо устанавливать на вертикальных поверхностях, на горизонтальных»,— объяснил господин Казанский суть своей жалобы.

Выяснилось, что гербы входят в состав мемориала, посвященного 225-летию города. Он был установлен в 2008 году. В конце 2024 года департамент городского хозяйства Севастополя в письменном ответе сообщил ярославскому активисту, что мемориал демонтирован и восстанавливаться не будет.

«Все гранитные плиты, в том числе мемориал "Севастополю 225 лет", на Приморском бульваре, демонтированы. Работы выполняются в соответствии с архитектурно-строительными решениями, согласно которым, установка мемориала после демонтажа не предусмотрена»,— говорится в ответе.

Алла Чижова