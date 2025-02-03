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Генеральным директором ХК «Лада» назначен Игорь Поваров

Сегодня, 3 февраля, наблюдательный совет ХК «Лада» утвердил в должности генерального директора клуба Игоря Поварова. По январь 2025 года он являлся директором государственного автономного учреждения Самарской области «Арена», сообщили в пресс-службе тольяттинского хоккейного клуба.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Игорь Поваров родился в 1971 году в Тольятти. Он имеет большой опыт работы в сфере профессионального спорта — с февраля 1997 года по апрель 2007 года являлся заместителем директора хоккейного клуба «Лада» по экономике и финансам, а с июля 2013 года по август 2018 года был финансовым директором футбольного клуба «Крылья Советов» и до марта 2020 года занимал должность директора фонда поддержки и развития футбола Самарской области.

Кроме того, господин Поваров принимал активное участие в подготовке Самары к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Алексей Алексеев

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