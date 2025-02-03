МВД рассказало о мошеннических схемах в игре Roblox

Управление по борьбе с киберпреступлениями МВД России сообщило о действиях мошенников в онлайн-игре Roblox. Они предлагают детям купить игровую валюту Robux вне официального магазина по заниженной цене и просят назвать данные банковских карт родителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leon Keith / AP Фото: Leon Keith / AP

«На волне популярности Roblox активизировались мошенники, которые находят новые способы обмана. Чаще всего злоумышленники действуют в тематических комьюнити (форумы, чаты, Discord, соцсети) или напрямую пишут ребенку в самой игре»,— говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Управление МВД рассказало, что мошенники также предлагают бесплатно получить игровую валюту в качестве приза за победу в конкурсе. Они просят ввести данные аккаунта к игре, после чего меняют пароль и получают полный доступ к профилю, в том числе к привязанным платежным средствам.

Для защиты от мошенников ведомство рекомендовало не привязывать платежные средства к игровым аккаунтам. Там также посоветовали ограничить доступ детей к банковским картам родителей и обсудить с ними важность кибербезопасности.

Подробнее о кибермошенничестве — в материале «Ъ» «Граждан выставили на рекорд».