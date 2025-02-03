Самарская таможня пресекла незаконный ввоз сигарет из Армении

В международном аэропорту Курумоч самарские таможенники выявили в багажах двух иностранок партию нелегальных сигарет. Товар стоимостью свыше 900 тыс. руб. они попытались ввезти из Армении, после чего были задержаны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Среди личных вещей было обнаружено более 1,5 тыс. сигарет. На табачных изделиях армянского производства отсутствовали маркировка средствами идентификации и акцизные марки Российской Федерации. Иностранные гражданки не смогли представить и товаросопроводительные документы.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Евразийского экономического союза стратегически важных товаров в крупном размере).