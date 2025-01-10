Не «Родные поля»

Ростовская компания «Родные поля» — крупнейший экспортер зерна — добивается частичного снятия обеспечительных мер, принятых судом в связи с иском генпрокуратуры. Ведомство настаивает на конфискации всех активов компании из-за нарушений правил владения стратегическими предприятиями, установленных для иностранных инвесторов. По мнению экспертов, обеспечительные меры во многом затрудняют хозяйственную деятельность компании, однако рассчитывать на их существенное ослабление не стоит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Компания «Родные поля» (до апреля 2024 года — «Торговый дом “Риф”») ходатайствовала в Арбитражном суде Ростовской области о отмене обеспечительных мер, связанных с арестом ее имущества. Информация опубликована на сайте суда.

Арест на имущество «Родных полей» был наложен арбитражным судом в конце декабря 2024 года по требованию Генпрокуратуры. Обеспечительные меры приняты в отношении недвижимого и движимого имущества компании, ее денежных средств на банковских счетах, а также долей в уставном капитале и иных ценностей.

Подробности ходатайства ответчика в открытых документах суда не указаны, известно лишь, что компания просит отменить обеспечительные меры частично. Получить комментарий генерального директора фирмы Марины Турянской «Ъ-Ростов» не удалось.

Компания «Родные поля» лишилась возможности распоряжаться своими активами после того, как Генеральная прокуратура в конце декабря прошлого года потребовала обратить их в доход Российской Федерации. Надзорное ведомство заявило соответствующий иск в ростовский арбитражный суд дополнив его ходатайством о наложении обеспечительных мер в виде ареста активов и запрета на некоторые управленческие решения, например, о предоставлении займов или принятии кредитных обязательств. Суд пошел истцу на встречу и удовлетворил ходатайство.

Адвокат Forward Legal Тимур Тажиров считает, что наиболее обременительными для «Родных полей» являются обеспечительные меры, запрещающие компании брать и обслуживать новые кредиты, платить контрагентам только в российские банки и только по договорам, заключенным до принятия обеспечительных мер. «Это существенные ограничения, особенно учитывая, что компания является экспортером и у нее есть контрагенты за границей со счетами в зарубежных банках»,— говорит господин Тажиров.

По мнению адвоката АБ «Ольга Ренова и партнеры» Анастасии Малюкиной, суд может ослабить обеспечительные меры, но незначительно. «Если компания представит доказательства того, что наложенные меры действительно затрудняют ее деятельность и способны причинить убытки, наиболее вероятно, что суд уточнит формулировки указанных ограничений, но не отменит их»,— сказала госпожа Малюкина.

С ней согласен адвокат коллегии «Сулим и партнеры» Даниил Черных-Аипов: «Возможно разблокирование части средств на счетах компании, необходимых, например, для расчетов с кредиторами или совершения расчетов по операциям с контрагентами во избежание штрафных санкций».

Требование «Родных полей» о частичной отмене обеспечительных мер будет рассмотрено судом 13 января.

Претензии прокуратуры связаны с тем, что компания является стратегическим хозяйствующим субъектом — его доля на рынке перевалки зерна в морском порту Азов превышает 20%. Вместе с тем, по данным прокуратуры, конечный бенефициар компании Петр Ходыкин является гражданином Федерации Сент-Китс и Невис (острова в Карибском море) и резидентом ОАЭ. При этом, как заявляет надзорный орган, контроль над стратегическим предприятием осуществляется иностранным инвестором без соответствующего разрешения со стороны правительства РФ.

В иске с требованием о конфискации активов «Родных полей» прокуратура указала, что в 2023 году Петр Ходыкин в целях обхода действующих в РФ ограничений по контролю иностранцами стратегических предприятий и сокрытия своего владения активом инициировал создание КЗПИФ «Логистик» (комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд), куда перевел принадлежащие ему 100% долей ООО «Родные поля». Вместе с тем, права на управление имуществом компании он передал ООО «Современные фонды недвижимости». На самом же деле, как заявляет прокуратура, Петр Ходыкин «от полномочий единственного участника ООО “Родные поля” не отказался, продолжил определять судьбу общества и прямо влиять на его хозяйственную деятельность».

В связи с этим надзорный орган настаивает на взыскании в доход РФ 100% долей ООО «Родные поля», принадлежащих КЗПИФ «Логистик», находящегося под управлением паевого инвестиционного фонда ООО «Современные Фонды Недвижимости».

По мнению Тимура Тажирова, судебный процесс о конфискации активов «Родных полей» не будет долгим. «На практике суды достаточно быстро рассматривают споры по подобной категории дел с участием Генеральной прокуратуры. С учетом того, что суд принял обеспечительные меры, существенно ограничивающие деятельность компании, длительное рассмотрение дела потенциально может привести к негативным для компании последствиям. Поэтому вероятность многолетнего рассмотрения спора невелика»,— считает адвокат.

ООО «Родные поля» (бывший «Торговый дом “Риф”») является одним из крупнейших российских зернотрейдеров. В последние годы компания входила в тройку лидеров по объемам экспорта. По данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2023 года ООО получило 299,5 млрд руб. выручки с чистой прибылью 23,8 млрд руб.

Сергей Иванов