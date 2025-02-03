Власти Крыма выставили на торги отель Коломойского «Форос» за 211 млн рублей

ГАУ «Распорядительная дирекция имущества Республики Крым» выставило на торги за 211 млн руб. национализированный санаторий «Форос», который ранее принадлежал украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому. Сведения о проведении аукциона опубликованы на портале «ГИС. Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИС Торги Фото: ГИС Торги

На торги выставлены единым лотом 35 объектов — нежилые здания, гаражи, сараи, летние кухни, подпорные стены. Имущество расположено в Ялте, по улице Космонавтов, 10. Торги назначены на 14 февраля. Шаг аукциона — 5%, задаток — 105,5 млн руб.

Как писал «Ъ», в 2016 году часть санатория «Форос» продали на аукционе более чем за 1,4 млрд руб. Новым владельцем курортного комплекса на Южном берегу Крыма стала Федерация профсоюзов Республики Татарстан. В состав лота вошли 507 объектов недвижимого и 2,572 тыс. позиций движимого имущества.

Крымское имущество украинского бизнесмена Игоря Коломойского, в том числе санаторий «Форос», было национализировано решением Госсовета Крыма 3 сентября 2014 года. Глава Крыма Сергей Аксенов объяснял такое решение крымских властей тем, что «Приватбанк», принадлежащий украинскому миллиардеру, не вернул вклады крымчанам, а Игорь Коломойский активно финансирует спецоперацию украинских вооруженных сил в Донбассе. Минимущества республики дважды пыталось пустить санаторий с молотка, но в ноябре и декабре 2015 аукцион не состоялся из-за отсутствия участников.

Министр земельных и имущественных отношений Крыма Анна Анюхина тогда заявила, что санаторий «Форос» стал первым проданным объектом из числа национализированного в Крыму имущества господина Коломойского. Она сообщила, что деньги от его продажи направит на компенсацию вкладов крымчан, сумма которых превышала 700 тыс. руб. (вклады до 700 тыс. руб. были возвращены структурой Агентства по страхованию вкладов — Фондом защиты вкладчиков), в украинских банках, которые прекратили работу на полуострове после присоединения Крыма к России.

Тат Гаспарян