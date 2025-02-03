Краснодарский «Агротек» запустил в ОЭЗ «Липецк» семеноводческий центр за 2 млрд

Краснодарская группа компаний «Агротек» завершила строительство и запустила на елецкой площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк» селекционно-семеноводческий комплекс. За время реализации проекта его стоимость выросла с 1,5 до 2 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе ОЭЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Официальное открытие комплекса запланировано на 2025 год. Там уже трудоустроено 50 человек, в том числе 46 жителей Елецкого района. Проектная мощность предприятия — 30 тыс. т семян в год, в том числе сои, гороха, кукурузы и подсолнечника.

Гендиректор ООО «Агротек» и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подписали соглашение о строительстве семенного завода на ПМЭФ-2022. Планировалось, что объект будет размещен на участке площадью 40 тыс. кв. м. Утонялось, что проект может быть реализован в ближайшие два-три года.

Какие соглашения Воронежская область подписала на последнем ПМЭФ — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова