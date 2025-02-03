В Сочи объявили два штормовых предупреждения

ГУ МЧС по Краснодарскому краю объявил штормовое предупреждение о сильном снеге в горах Сочи. Местами в городе прогнозируют обильные осадки, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В ночь на 4 февраля и в течение дня в горах курорта ожидается сильный снег. Власти рекомендуют жителям и туристам быть осторожными на улице, особенно при налипании мокрого снега. Все городские службы перевели в режим повышенной готовности. Въезд в горный кластер для автомобилей без зимней резины ограничили.

Ночью 3 февраля и в первой половине 4 февраля в Сочи и на федеральной территории «Сириус» прогнозируют сильные дожди и грозы, высота волн на побережье может достигать 1,0-1,5 м. Доступ к пляжным зонам будут регулировать в зависимости от погодных условий. Жителям и туристам настоятельно рекомендуют воздержаться от отдыха у воды и принимать меры предосторожности.

Мария Удовик