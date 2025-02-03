На Кубани продажи БАДов выросли на 35%

В Краснодарском крае объем продаж биологически активных добавок (БАДов) в денежном выражении увеличился на 35%, подсчитали специально для «Ъ-Кубань» в DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

За прошлый год жители региона потратили на БАДы 11 млрд руб. В количественном выражении объем продаж вырос почти на столько же — на 34%, до 33,4 млн упаковок. Для сравнения, в 2023 году кубанцы купили 24,9 млн упаковок, а потратили на них 8,1 млрд руб.

Больше всего (на 65,8%) увеличились продажи БАДов, применяемых при отравлениях и интоксикациях. На них люди потратили 184,3 млн руб. На 60,1%, до 271 млн руб., возросли продажи БАДов, поддерживающих функцию иммунной системы. Также на 58,7%, до 783 млн руб., выросли продажи добавок, применяемых при заболеваниях костной системы, на 57,7%, до 426,9 млн руб. — применяемых при заболеваниях дыхательной системы, на 55,5%, до 364 млн руб. — действующих на мочевыделительную систему.

При этом БАДов, применяемых при вирусных, бактериальных и грибковых заболеваниях, жители Краснодарского края стали покупать меньше на 28,7%. На такие препараты кубанцы потратили всего 5,9 млн руб.

Самыми продаваемыми стали БАДы, действующие на организм человека в целом,— продажи таких добавок выросли на 30%, до 3,1 млрд руб. На втором месте добавки, действующие на пищеварительную систему,— 2,6 млрд руб. (+43,9%), на третьем — влияющие на функции центральной нервной системы — 1 млрд руб. (+29,4%).

Татьяна Ручкина