Кремль: встреча Путина с представителями «Хамаса» в Москве не планируется

Президент России Владимир Путин не планирует встречу с представителями палестинского движения «Хамас», которые прибыли в Москву сегодня, 3 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

«Нет, встречи не планируется»,— ответил представитель Кремля в ходе пресс-колла.

Источник ТАСС сообщал, что делегация во главе с зампредом политбюро движения Мусой Абу Марзуком проинформирует российскую сторону о ходе реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа и попросит помощи для «смягчения гуманитарного кризиса» в анклаве.

Муса Абу Марзук сообщил «РИА Новости», что Алексей Труфанов — находящийся в плену с 7 октября 2023 года россиянин — будет освобожден в ближайшее время. Вопрос о его приоритетном освобождении обсуждался во время телефонного разговора Мусы Абу Марзука с замглавы МИД России Михаилом Богдановым.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Хамас'' пошел на освобождение вне очереди».

Лусине Баласян