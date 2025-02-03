Бывшего замдекана факультета ВГУИТ осудили за получение взяток от 46 студентов

Октябрьский райсуд Тамбова признал бывшего и.о. замдекана факультета местного представительства воронежского вуза виновным в 46 эпизодах получения взятки в значительном и крупном размере (пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Его приговорили к семи с половиной годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в прокуратуре региона. По данным источника «Ъ-Черноземье», речь идет об экс-сотруднике Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ) Александре Соколове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установил суд, с июля 2018 года по январь 2023-го подсудимый в составе организованной группы, в которую также входили декан факультета и глава представительства вуза, получил от 46 студентов взятки на сумму от 20 до 315 тыс. руб. За вознаграждение участники группы оформляли документы о приеме граждан в университет, при этом такие студенты не посещали занятия и сдавали сессии без фактической проверки знаний.

Общая сумма взяток превысила 6 млн рублей. Бывший замдекана вину не признал.

В ноябре 2024 года бывший руководитель тамбовского представительства ВГУИТ Арменуи Судакова была осуждена за те же преступления. Ее приговорили к пяти с половиной годам условного лишения свободы. По данным регионального управления СКР, уголовное дело в отношении декана факультета Ольги Дворяниновой еще рассматривается в суде.

Алина Морозова