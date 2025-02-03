Лидер Тайваня призвал Пекин к диалогу вместо конфронтации
Глава тайваньской администрации Уильям Лай (другой вариант имени — Лай Циндэ) призвал Пекин к диалогу вместо конфронтации. Стороны должны «поддерживать качественный диалог» в условиях «многочисленных изменений» на международной арене, уверен он. Однако, по словам тайваньского лидера, реализовать это можно только при условии соблюдения принципа суверенного равенства.
Фото: Louise Delmotte / AP
«Поэтому мы должны, особенно в условиях столь многочисленных изменений в международных отношениях, поддерживать качественный диалог и обмен мнениями между двумя берегами Тайваньского пролива, чтобы достичь мира»,— сказал Уильям Лай, выступая в Тайбэе перед представителями тайваньского делового сообщества сегодня, 3 февраля (цитата по Reuters).
Говоря о взаимоотношениях с материковым Китаем, Уильям Лай напомнил о том, что Тайвань придерживается политики независимости острова. «Только при наличии Тайваня существует КНР»,— сказал он. Он подчеркнул, что Тайбэй приветствует переговоры с Пекином на основе равенства без предварительных условий. И отметил, что будущее острова должно определяться его народом.
В Пекине, где придерживаются политики «одного Китая», риторику лидера Тайваня, который вступил в должность главы администрации в мае прошлого года, называют абсурдной. Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в статье для «РИА Новости» от 3 января подчеркивал, что Уильям Лай «создает ложные нарративы о "независимости Тайваня", меняет манеру поведения и выдвигает абсурдные идеи о "независимости Тайваня", умышленно разрывает исторические связи между двумя берегами, тщательно упаковывая свою "новую теорию двух государств"». Как считают в Пекине, такой подход «усугубляет напряженность между берегами» и «подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе».
Подробнее о политике Тайваня — в материале «Ъ» «Тайвань вступает в программу лояльности Дональду Трампу».