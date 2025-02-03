Лидер Тайваня призвал Пекин к диалогу вместо конфронтации

Глава тайваньской администрации Уильям Лай (другой вариант имени — Лай Циндэ) призвал Пекин к диалогу вместо конфронтации. Стороны должны «поддерживать качественный диалог» в условиях «многочисленных изменений» на международной арене, уверен он. Однако, по словам тайваньского лидера, реализовать это можно только при условии соблюдения принципа суверенного равенства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Louise Delmotte / AP Фото: Louise Delmotte / AP

«Поэтому мы должны, особенно в условиях столь многочисленных изменений в международных отношениях, поддерживать качественный диалог и обмен мнениями между двумя берегами Тайваньского пролива, чтобы достичь мира»,— сказал Уильям Лай, выступая в Тайбэе перед представителями тайваньского делового сообщества сегодня, 3 февраля (цитата по Reuters).

Говоря о взаимоотношениях с материковым Китаем, Уильям Лай напомнил о том, что Тайвань придерживается политики независимости острова. «Только при наличии Тайваня существует КНР»,— сказал он. Он подчеркнул, что Тайбэй приветствует переговоры с Пекином на основе равенства без предварительных условий. И отметил, что будущее острова должно определяться его народом.

В Пекине, где придерживаются политики «одного Китая», риторику лидера Тайваня, который вступил в должность главы администрации в мае прошлого года, называют абсурдной. Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в статье для «РИА Новости» от 3 января подчеркивал, что Уильям Лай «создает ложные нарративы о "независимости Тайваня", меняет манеру поведения и выдвигает абсурдные идеи о "независимости Тайваня", умышленно разрывает исторические связи между двумя берегами, тщательно упаковывая свою "новую теорию двух государств"». Как считают в Пекине, такой подход «усугубляет напряженность между берегами» и «подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе».

Подробнее о политике Тайваня — в материале «Ъ» «Тайвань вступает в программу лояльности Дональду Трампу».

Анастасия Домбицкая