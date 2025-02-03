Изготовителей сливочного масла и яиц избавили от дополнительной платы ритейлерам

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление (.pdf), которое расширяет перечень социально значимых продовольственных товаров. В обновленный список вошли яйца первой и второй категорий, а также сливочное масло с массовой долей жира 72,5%. Теперь их производителям не придется платить денежное вознаграждение ритейлерам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По закону о торговле поставщики платят ритейлерам дополнительную плату за то, что сети покупают определенное количество товара. «Включение масла и яиц в список социально значимых товаров позволит исключить подобную практику»,— говорится в пресс-релизе.

Данная мера направлена на снижение оптово-отпускных цен производителей. Запрет на взимание вознаграждения позволит им сократить затраты при поставках продукции в магазины, а также расширить и модернизировать производство, отметили в правительстве.

Сейчас в перечень социально значимых продуктов, за приобретение которых не допускается выплата вознаграждения, также входят мясо кур, молоко питьевое пастеризованное 2,5–3,2% жирности, хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки, ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной муки со сроком годности менее десяти дней.

Подробнее о стабилизации цен на продовольствие — в материале «Ъ» «За едой не постоим».