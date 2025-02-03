Житель Екатеринбурга вернул книгу в библиотеку спустя 106 лет

В библиотеку имени Белинского в Екатеринбурге вернули книгу, которую брали на абонемент в 1919 году, сообщили в группе библиотеки «ВКонтакте». Местный житель принес ее 30 января, она передана в библиотечный отдел редких книг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Библиотека имени Белинского Фото: Библиотека имени Белинского

Книга «Внимание и интерес при обучении» под редакцией А. И. Анастасьева имела лист с записью о взятии в июле 1919 года, вернуть ее должны были через месяц. Лист не сохранился, но осталась старая печать библиотеки. «Почему читатель не вернул ее через месяц — остается только догадываться. Просто для справки: 14 июля 1919 года в Екатеринбург вошла Красная Армия и окончательно установила свою власть»,— прокомментировали в библиотеке.

Напомним, с 24 января Свердловская областная универсальная научная библиотека имени Белинского впервые в своей истории открыла индивидуальный абонемент, где читатели могут брать художественную литературу на дом. Теперь они могут брать до трех книг на срок до 14 дней с возможностью продления.

Ирина Пичурина