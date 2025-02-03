Верховный суд отказал в рассмотрении надзорной жалобы Игоря Стрелкова

Коллегия Верховного суда России отказала в рассмотрении надзорной жалобы на приговор Игорю Стрелкову по делу о призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК), сообщили ТАСС в инстанции. Причину отказа агентство не приводит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Стрелков (Гиркин)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Игорь Стрелков (Гиркин)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В карточке производства на сайте Верховного суда говорится, что жалоба была подана адвокатом Александром Молоховым 10 января. Обжаловался судебный акт от 25 января 2024 года — тогда Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии по делу о призывах к экстремизму. «Отказ в передаче надзорной жалобы» на сайте ВС РФ датирован 23 января.

После приговора Мосгорсуда адвокат оспорил решение в Первом апелляционном суде, но получил отказ 29 мая. Приговор вступил в силу и Стрелков был этапирован в ИК-5 Кирово-Чепецка Кировской области для бывших сотрудников силовых структур. 6 ноября Верховный суд признал приговор законным.

Подробнее — в материале «Ъ».