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Коммерсантъ FM
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2,6 процента составил в декабре дефлятор потребительских расходов (PCE) в США, сообщило Министерство торговли страны. В ноябре показатель оценивался в 2,4%, его декабрьское значение совпало с прогнозами аналитиков. Индекс потребительских цен (CPI) в декабре также вырос до 2,9% с 2,7% в ноябре. Разница в значениях PCE и CPI вызвана разными методологиями расчета (отличаются и формулы, и вес отдельных компонентов): ФРС ориентируется на дефлятор, поскольку он считается более «чувствительным» индикатором. Отметим, сейчас регулятор ожидает, что инфляция в ближайшие месяцы останется «повышенной», в том числе поэтому ставка на январском заседании понижена не была (см. “Ъ” от 30 января).

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