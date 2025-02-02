Защитительное законотворчество

В феврале и начале марта Госдума уделит особое внимание вопросам безопасности и реализации послания президента. Это следует из календаря рассмотрения вопросов, одобренного палатой на прошлой неделе. В частности, депутаты защитят русский язык, поборются с фальшивыми благотворителями, разрешат силовикам использовать спецтехнику граждан и юридических лиц в рамках проведения контртеррористической операции, а также введут наказание за порчу имущества по мотивам ненависти или вражды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пленарное заседание Госдумы

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Пленарное заседание Госдумы

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Одним из приоритетов ближайшего месяца станет дальнейшее рассмотрение вопросов из думского плана по реализации послания президента. Уже на первом после региональной недели пленарном заседании 11 февраля Дума обсудит в первом чтении законопроект об использовании русского языка в публичном пространстве. Он был внесен группой депутатов во главе с Еленой Ямпольской (ныне — советник президента по культуре) еще в октябре 2023 года. Согласно проекту, все вывески и надписи, в том числе информация о товаре и акциях, должны быть на русском языке, при этом тексты в рекламе на русском и иных языках должны стать идентичными по содержанию. Также в рамках реализации президентского послания Дума рассмотрит во втором чтении правительственный законопроект о продлении программы материнского капитала до 2030 года (принят в первом чтении 14 января).

Другой важный блок вопросов связан с безопасностью. Так, Дума рассмотрит в первом чтении законопроект, направленный на борьбу с интернет-мошенничеством в сфере благотворительности. Его внесли в конце прошлого года депутаты-единороссы и сенатор Сергей Рябухин, которые предложили установить возможность идентификации и аутентификации персональных страниц некоммерческих организаций в соцсетях через «Госуслуги». Причем для благотворительных фондов это будет обязанностью. «Это обусловлено особенностью деятельности таких фондов, которые специально учреждаются гражданами и (или) юридическими лицами для сбора денежных средств на благотворительные цели»,— говорится в пояснительной записке.

По мнению парламентариев, принятие законопроекта позволит повысить активность граждан в сфере благотворительности, поскольку даст им уверенность в том, что перечисленные денежные средства будут направлены на благие цели.

Кроме того, пройдет второе чтение поправок к Уголовному кодексу (УК) о введении ответственности за умышленное уничтожение имущества (приняты в первом чтении в конце 2024 года). Их разработала группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Думы по безопасности Василием Пискаревым («Единая Россия»). Они предлагают установить наказание до пяти лет лишения свободы за уничтожение или повреждение имущества, совершенное по мотивам ненависти или вражды — политической, идеологической, расовой, национальной, религиозной — либо в отношении какой-либо социальной группы.

Также депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект группы единороссов, позволяющий силовикам в рамках контртеррористической операции заимствовать у граждан и компаний не только автомобили и мотоциклы, но и спецтехнику — тракторы, бульдозеры, экскаваторы, квадроциклы и т. п. (см. “Ъ” от 16 января). Позаботится Дума и о детях силовиков. В феврале ожидается второе чтение правительственного законопроекта о предоставлении детям сотрудников уголовно-исполнительной системы льготы на поступление в вуз по профилю родителя. Сейчас такое преимущество есть у военнослужащих, сотрудников МВД и Росгвардии.

Наконец, на начало марта запланировано рассмотрение законопроекта депутатов от КПРФ об уголовной ответственности за отправку в зону боевых действий неподготовленных военных. Авторы предложили ввести в УК наказание для должностных лиц за направление в горячие точки в период военного положения, военное время либо в условиях вооруженного конфликта военнослужащих, не прошедших необходимую подготовку, без должной экипировки и материальных ресурсов. В пояснительной записке коммунисты отмечают, что «эти явления не редкость, судя по обращениям граждан в Госдуму и сообщениям в СМИ». Наказывать за подобные деяния они предлагают лишением свободы на срок от трех до пяти лет, в случае смерти военнослужащего наказание увеличится до 5–10 лет, а если погибло два лица и более — до 10–15 лет. Правда, профильный комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал палате эти поправки отклонить, сославшись, в частности, на расплывчатость понятий «необходимая подготовка» и «необходимая экипировка».

Ксения Веретенникова