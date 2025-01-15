Поездки — дело молодых

В 2025 году Госдума направит официальные делегации на 26 форумов. Наибольшее число выездов предстоит комитету по молодежной политике. Чуть реже представлять нижнюю палату будут члены комитета по малому и среднему предпринимательству, а также комитета по строительству и ЖКХ. Заграничных выездов официальных делегаций Дума не планирует — все заявленные для парламентских визитов форумы, в том числе международные, пройдут в российских городах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

План (его копия есть у “Ъ”) участия в общественно-политических и экономических форумах, разработанный руководителем аппарата Игорем Дивейкиным, совет Думы утвердил 13 января. Наибольшим числом представительских визитов нижняя палата традиционно порадует Санкт-Петербург — этот город парламентарии планируют посетить семь раз. По два раза делегации Думы посетят Екатеринбург и Краснодарский край (Сочи и «Сириус»).

Самым активным по участию в форумах в 2025 году должен стать комитет по молодежной политике, членам которого предстоит девять выездов (по шести из них комитет назначен ответственным исполнителем, то есть будет за главного при организации поездок). Они планируют посетить, в числе прочих, многочисленные форумы Росмолодежи, такие как «Таврида. Арт», «Территория смыслов», «Машук», «Экосистема. Заповедный край», «Госстарт» и другие, а также Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

К слову, ПМЭФ, согласно плану, от Думы сейчас намерены посетить 15 депутатов и пять госслужащих. Помимо парламентариев, занимающихся молодежной политикой, на него традиционно отправятся члены комитетов по экономической политике, по международным делам, по делам СНГ, по малому и среднему предпринимательству, по строительству и ЖКХ и другие. Это делает делегацию на это мероприятие наиболее внушительной по количеству участников.

Три других заявленных в плане экономических форума — в Ялте, Казани и во Владивостоке обойдутся чуть меньшим депутатским представительством.

Комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики тоже оказался в числе фаворитов по числу запланированных посещений. Помимо упомянутого Дальневосточного экономического форума члены комитета отвечают за выезды думцев на поля международного форума «Арктика: настоящее и будущее», а также Международного арктического форума.

Выезд трех делегаций предстоит организовать комитету по энергетике. Осенью его члены посетят Промышленно-энергетический форум TNF 2025 в Тюмени, Петербургский международный газовый форум, а также VIII Международный форум «Российская энергетическая неделя» в Москве. В состав делегации на последний, как и на ПМЭФ, войдут сразу 15 парламентариев, но, в отличие от питерского, все они из одного комитета.

Члены комитета по малому и среднему предпринимательству запланировали пять выездов, два из которых организуют самостоятельно (Российский инвестиционный форум в Сочи и упомянутый Ялтинский международный экономический форум). Те же пять выездов предстоят комитету по строительству и ЖКХ, однако по непосредственному профилю строители должны будут организовать только один — Международный строительный форум в Екатеринбурге.

Совсем в делегациях Думы пока не заявлены члены 11 думских комитетов. В их числе комитеты по безопасности, по бюджету и налогам, по обороне, а также по здравоохранению.

Григорий Лейба