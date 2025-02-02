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Пассажиру пришлось потратить 180 тысяч рублей из-за задержки рейса Дубай — Сочи

Предпринимателю Ивану Куриленко пришлось потратить 180 тыс. руб., чтобы купить новые билеты на рейсы в Сочи из-за задержки рейса из Дубая. Об этом господин Куриленко сообщил «Ъ-Кубань».

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

По словам бизнесмена, 1 февраля он с семьей собирался лететь из Дубая в отпуск в Сочи — там у него был забронирован отель в одном из горнолыжных курортов. Однако из-за технической неполадки вылет самолета задержали. После этого пассажиров посадили на другой борт, но, отметил Иван Куриленко, тот оказался неисправен. В итоге предприниматель, живущий в Дубае, решил сдать билеты и вылететь рейсом другой авиакомпании.

«Нам никто ничего не говорил. Представителя перевозчика в аэропорту не было и вообще авиакомпания вела себя максимально отстраненно. Представители управляющей компании аэропорта сказали, что мы можем бесплатно поужинать в "Макдональдсе" — там нам дали бургер и колу,— и все»,— рассказал «Ъ-Кубань» Иван Куриленко.

Согласно п. 99 Федеральных авиационных правил, пассажиры имеют право на компенсации и услуги при задержке рейса. В случае задержки рейсов на срок более шести часов в ночное время пассажирам должны быть предоставлены номер в отеле и трансфер до гостиницы и обратно.

Сейчас бизнесмен планирует обратиться к авиакомпании «Азимут» с требованием компенсации за билеты и за отель в Сочи. Он также не исключает участия в коллективном иске, который пассажиры рейса собираются подать к перевозчику из-за некачественного, по их мнению, обслуживания.

О задержке рейса Дубай — Сочи, который должен был вылететь вечером 1 февраля, ранее сообщили «Известия». Пассажир Томас Челокьян сообщил изданию, что перевозчик отказал пассажирам в предоставлении номера в отеле в связи с задержкой. Туристы пробовали обратиться в полицию, но в местном участке никого не оказалось.

Еще одна пассажирка рассказала Telegram-каналу «Типичный Сочи», что всего в аэропорту Дубая застряли около 150 пассажиров, которые должны были лететь в Сочи. Среди них было немало детей и пожилых людей, утверждала она.

Судя по онлайн-табло на сайте авиакомпании «Азимут», вместо 16:10 1 февраля борт вылетел лишь в 5:49 2 февраля. В 8:41 по местному времени самолет приземлился в Сочи. «Известия» отмечают, что пассажиры планируют подать коллективную жалобу на компанию-перевозчика за некачественное обслуживание.

Александр Орлов

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