Начинающему губернатору добавили опыта
Помогать на выборах тамбовскому врио будет авторитетный политтехнолог
Как стало известно “Ъ”, бывший первый заместитель руководителя администрации главы Донецкой народной республики (ДНР) Александр Костомаров перед сентябрьскими выборами будет консультировать врио губернатора Тамбовской области Евгения Первышова. Опытный политтехнолог известен умением находить общий язык с местными элитами, что может пригодиться выпускнику программы «Время героев», чья губернаторская кампания пройдет одновременно с выборами в гордуму Тамбова, подконтрольную мэру Максиму Косенкову и партии «Родина».
Александру Костомарову предстоит работать в регионе, где еще не развеялись воспоминания о пребывании в «красном поясе»
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
О том, что Александр Костомаров в ближайшее время отправится в Тамбов, “Ъ” рассказал источник, близкий к администрации президента (АП), а также подтвердил источник в окружении чиновника.
Александру Костомарову 47 лет, он выпускник Балашовского высшего военного авиационного училища летчиков. Начинал карьеру в мэрии Челябинска, затем перешел в региональный исполком «Единой России». Оттуда по партийной линии отправился в Москву. В 2012 году возглавил администрацию губернатора Архангельской области, спустя полгода перешел в управление внутренней политики Подмосковья, а в 2016 году стал его руководителем в ранге областного вице-премьера.
С января 2019 года Александр Костомаров работал с назначенными Кремлем временно исполняющими обязанности губернаторов. Сначала в статусе первого вице-губернатора он курировал избирательную кампанию бывшего вице-президента Сбербанка Игоря Артамонова в Липецкой области (выдвигался от «Единой России» (ЕР), победил с 67,3% голосов). В феврале 2020-го господин Костомаров отправился в Ульяновскую область, где на посту первого заместителя сначала «провожал» губернатора-«тяжеловеса» Сергея Морозова (сейчас — замруководителя фракции ЕР в Госдуме), а затем помогал на выборах назначенному на его место бывшему сенатору от КПРФ Алексею Русских (победил с 83,2% голосов).
Следующее крупное назначение Александр Костомаров получил в июне 2022 года, став одним из нескольких опытных чиновников, десантированных Кремлем в новые регионы. Вместе с господином Костомаровым, который стал первым заместителем руководителя администрации главы ДНР, туда отправились выходец из Минпромторга Виталий Хоценко (сейчас — губернатор Омской области), бывший курганский вице-губернатор Владислав Кузнецов (сейчас — глава Чукотки), а также помощник министра строительства и ЖКХ Евгений Солнцев (сейчас — премьер-министр ДНР).
Собеседники “Ъ” тогда называли Александра Костомарова человеком, близким к главе управления президента по внутренней политике Андрею Ярину, а также отмечали его умение ладить с местными элитами. По данным источников “Ъ” в ДНР, претензий к работе господина Костомарова за время пребывания в республике не было. На выборах 2023 года под руководством опытного чиновника был без проблем сформирован первый созыв Народного совета (парламента) ДНР во главе с комбатом «Спарты» Артемом Жогой (сейчас — полпред президента РФ в Уральском федеральном округе), а также избран глава ДНР Денис Пушилин.
В апреле 2024 года господин Пушилин освободил Александра Костомарова от занимаемой должности. Формальным поводом стало скорое упразднение администрации главы республики «дороссийского» образца. Сам чиновник тогда говорил “Ъ”, что вышел на пенсию.
По данным источников “Ъ”, в Тамбовской области Александр Костомаров не будет занимать привычную для него должность первого вице-губернатора, а выступит в роли советника: «Консультант на общественных началах, который будет помогать с избирательной кампанией».
Политолог Владимир Слатинов напоминает, что в сентябре в Тамбовской области пройдет сразу три крупные кампании: выборы губернатора, депутатов облдумы и гордумы Тамбова. «Понятно, что первый участник "Времени героев", ставший губернатором, должен показать высокий результат. С учетом не очень высоких ресурсных возможностей здесь могут возникнуть проблемы — не фатальные, но политтехнологически их нужно уметь разрешить. Главная из таких проблем — город, где нельзя допустить повтора тотального разгрома ЕР на выборах в 2020 году (тогда партия "Родина" под руководством мэра Максима Косенкова получила в гордуме 26 мандатов из 36.— “Ъ”). Но при этом нужно соблюсти интересы Косенкова. Специалистом по таким сложным комбинациям как раз является Александр Костомаров»,— добавляет эксперт.
Нижегородский губернатор объявил о сборе заявок в проект «Время героев»
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о запуске проекта «Герои. Нижегородская область». По словам главы региона, фактически это региональный этап федеральной программы «Время героев».
Глеб Никитин
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Совместно с сотрудниками РАНХиГС была разработана образовательная программа, чтобы прошедших отбор участников и ветеранов специальной военной операции (СВО) подготовить в органах власти, компаниях государственного сектора и крупных коммерческих организациях.
По итогам годового обучения участники получат дипломы о профессиональной переподготовке, сопровождение наставников и возможность трудоустройства на руководящие должности, сообщил господин Никитин. «Уверен, люди, которые встали на защиту нашей Родины, проявляют отвагу на фронте, защищают друг друга, находясь в разных ситуациях и порой прямо глядя в глаза смерти, точно не станут малодушничать и пасовать перед трудностями в любом деле»,— заявил он.
Участникам СВО, желающим пройти переподготовку, предложено до 15 марта зарегистрироваться на сайте Корпоративного университета правительства Нижегородской области. В областном министерстве кадровой политики уточнили, что пройти обучение и получить дипломы о профессиональной переподготовке смогут только те, у кого есть высшее или среднее специальное образование. Это связано с дальнейшим трудоустройством, для которого диплом об образовании необходим. Однако проектом предусмотрено большое количество мероприятий, в том числе и образовательных, для всех участников СВО. «Мы надеемся, что программа будет продолжаться, а значит, можно успеть получить необходимое образование и принять участие»,— сообщили в министерстве, пригласив регистрироваться и тех, у кого пока нет диплома.
Напомним, о необходимости запустить региональные программы «Время героев» в декабре прошлого года на съезде «Единой России» заявил президент Владимир Путин. Он отметил, что это уже сделано в Ставропольском крае, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской областях и в Ханты-Мансийском автономном округе. Также программа заработала в Санкт-Петербурге, Томской, Кемеровской, Свердловской областях и нескольких других субъектах РФ. Всего, по данным организаторов федерального проекта, с момента его запуска подано уже свыше 65 тыс. заявок на участие.
Как в регионах внедряют кадровые проекты для участников СВО — в материале «Ъ» «Героев переводят на местное время».