Начинающему губернатору добавили опыта

Как стало известно “Ъ”, бывший первый заместитель руководителя администрации главы Донецкой народной республики (ДНР) Александр Костомаров перед сентябрьскими выборами будет консультировать врио губернатора Тамбовской области Евгения Первышова. Опытный политтехнолог известен умением находить общий язык с местными элитами, что может пригодиться выпускнику программы «Время героев», чья губернаторская кампания пройдет одновременно с выборами в гордуму Тамбова, подконтрольную мэру Максиму Косенкову и партии «Родина».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александру Костомарову предстоит работать в регионе, где еще не развеялись воспоминания о пребывании в «красном поясе»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Александру Костомарову предстоит работать в регионе, где еще не развеялись воспоминания о пребывании в «красном поясе»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О том, что Александр Костомаров в ближайшее время отправится в Тамбов, “Ъ” рассказал источник, близкий к администрации президента (АП), а также подтвердил источник в окружении чиновника.

Александру Костомарову 47 лет, он выпускник Балашовского высшего военного авиационного училища летчиков. Начинал карьеру в мэрии Челябинска, затем перешел в региональный исполком «Единой России». Оттуда по партийной линии отправился в Москву. В 2012 году возглавил администрацию губернатора Архангельской области, спустя полгода перешел в управление внутренней политики Подмосковья, а в 2016 году стал его руководителем в ранге областного вице-премьера.

С января 2019 года Александр Костомаров работал с назначенными Кремлем временно исполняющими обязанности губернаторов. Сначала в статусе первого вице-губернатора он курировал избирательную кампанию бывшего вице-президента Сбербанка Игоря Артамонова в Липецкой области (выдвигался от «Единой России» (ЕР), победил с 67,3% голосов). В феврале 2020-го господин Костомаров отправился в Ульяновскую область, где на посту первого заместителя сначала «провожал» губернатора-«тяжеловеса» Сергея Морозова (сейчас — замруководителя фракции ЕР в Госдуме), а затем помогал на выборах назначенному на его место бывшему сенатору от КПРФ Алексею Русских (победил с 83,2% голосов).

Следующее крупное назначение Александр Костомаров получил в июне 2022 года, став одним из нескольких опытных чиновников, десантированных Кремлем в новые регионы. Вместе с господином Костомаровым, который стал первым заместителем руководителя администрации главы ДНР, туда отправились выходец из Минпромторга Виталий Хоценко (сейчас — губернатор Омской области), бывший курганский вице-губернатор Владислав Кузнецов (сейчас — глава Чукотки), а также помощник министра строительства и ЖКХ Евгений Солнцев (сейчас — премьер-министр ДНР).

Собеседники “Ъ” тогда называли Александра Костомарова человеком, близким к главе управления президента по внутренней политике Андрею Ярину, а также отмечали его умение ладить с местными элитами. По данным источников “Ъ” в ДНР, претензий к работе господина Костомарова за время пребывания в республике не было. На выборах 2023 года под руководством опытного чиновника был без проблем сформирован первый созыв Народного совета (парламента) ДНР во главе с комбатом «Спарты» Артемом Жогой (сейчас — полпред президента РФ в Уральском федеральном округе), а также избран глава ДНР Денис Пушилин.

В апреле 2024 года господин Пушилин освободил Александра Костомарова от занимаемой должности. Формальным поводом стало скорое упразднение администрации главы республики «дороссийского» образца. Сам чиновник тогда говорил “Ъ”, что вышел на пенсию.

По данным источников “Ъ”, в Тамбовской области Александр Костомаров не будет занимать привычную для него должность первого вице-губернатора, а выступит в роли советника: «Консультант на общественных началах, который будет помогать с избирательной кампанией».

Политолог Владимир Слатинов напоминает, что в сентябре в Тамбовской области пройдет сразу три крупные кампании: выборы губернатора, депутатов облдумы и гордумы Тамбова. «Понятно, что первый участник "Времени героев", ставший губернатором, должен показать высокий результат. С учетом не очень высоких ресурсных возможностей здесь могут возникнуть проблемы — не фатальные, но политтехнологически их нужно уметь разрешить. Главная из таких проблем — город, где нельзя допустить повтора тотального разгрома ЕР на выборах в 2020 году (тогда партия "Родина" под руководством мэра Максима Косенкова получила в гордуме 26 мандатов из 36.— “Ъ”). Но при этом нужно соблюсти интересы Косенкова. Специалистом по таким сложным комбинациям как раз является Александр Костомаров»,— добавляет эксперт.

Андрей Прах, Андрей Винокуров