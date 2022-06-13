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Коммерсантъ FM
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Донбасс укрепляют российскими кадрами

Четыре чиновника из РФ получили высокие посты в руководстве ДНР и ЛНР

Руководящие должности в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) получили на прошлой неделе сразу четыре российских чиновника, включая двух выпускников курируемой администрацией президента (АП) РФ «школы губернаторов». Речь идет о постах премьера ДНР и его заместителя, первого замруководителя администрации главы ДНР и первого зампреда правительства ЛНР. Эксперты трактуют эти перестановки как практическую подготовку к вхождению республик в состав РФ или по крайней мере как сигнал местным жителям о том, что Донбасс — это «уже Россия».

Для перехода от боевых действий к восстановлению мирной жизни ДНР и ЛНР понадобились российские управленцы

Для перехода от боевых действий к восстановлению мирной жизни ДНР и ЛНР понадобились российские управленцы

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Для перехода от боевых действий к восстановлению мирной жизни ДНР и ЛНР понадобились российские управленцы

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Кадровый десант» из России высадился в Донбассе в середине прошлой недели. 8 июня глава ДНР Денис Пушилин назначил новым премьером главу департамента Минпромторга РФ Виталия Хоценко, пояснив, что это вызвано необходимостью усилить интеграционные процессы с Россией. Сам господин Хоценко назвал своими основными задачами унификацию законодательства ДНР с российским, восстановление жилого фонда и соцучреждений, запуск и восстановление предприятий.

В тот же день назначения в Донецке получили еще два российских чиновника: первым замруководителя администрации главы ДНР стал Александр Костомаров, ранее занимавший посты вице-губернатора по внутренней политике в Ульяновской и Липецкой областях, а должность зампреда правительства ДНР занял помощник министра строительства и ЖКХ России Евгений Солнцев. Наконец, 9 июня глава ЛНР Леонид Пасечник назначил бывшего курганского вице-губернатора Владислава Кузнецова первым заместителем председателя правительства ЛНР.

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Виталий Хоценко и Владислав Кузнецов прошли обучение по программе Высшей школы госуправления РАНХиГС, из выпускников которой чаще всего отбирают глав субъектов РФ. Господин Хоценко был министром энергетики Ставропольского края и является финалистом кремлевского кадрового конкурса «Лидеры России». Господин Кузнецов в 2010–2015 годах управлял башкирским заводом «Полиэф» (группа СИБУР), затем работал советником гендиректора ООО СИБУР, а в 2019–2021 годах был вице-губернатором Курганской области по внутренней политике.

Александр Костомаров начинал карьеру в мэрии Челябинска, в 2012 году возглавил администрацию губернатора Архангельской области, затем перешел в управление внутренней политики Подмосковья и в 2016 году стал его руководителем в ранге вице-премьера. Собеседники “Ъ” называют его человеком, близким к главе управления президента по внутренней политике Андрею Ярину: «Костомарова направляли туда, где новый губернатор мог разругаться со старыми элитами. При этом он имеет отличные отношения и с управлением Александра Харичева (по обеспечению деятельности Госсовета.— “Ъ”)». В 2019 году господин Костомаров курировал выборы главы Липецкой области, на которых победил бывший вице-президент Сбербанка Игорь Артамонов, а в 2021 году — выборы ульяновского губернатора, которые выиграл сенатор от КПРФ Алексей Русских. По словам другого источника “Ъ”, Александр Костомаров хорошо ладит и с силовиками: «Так что это своего рода компромисс: он может работать как по силовой линии, так и по идеологической». Кроме того, господина Костомарова характеризуют как «человека от земли», умеющего наладить отношения с местными элитами.

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что ранее у российских властей не было окончательного решения о будущем ДНР и ЛНР, а хозяйственное управление ими осуществлялось путем неформальных практик с участием как российских, так и украинских деятелей. Поэтому не было и особой нужды вкладывать ресурсы в качество управления.

Сейчас же эти территории «идут в Россию», и там необходимо выстраивать «управленческий контур российского типа с соответствующими кадрами», отмечает собеседник. При этом источник, близкий к АП, ранее пояснял “Ъ”, что российских управленцев надо заводить в Донбасс аккуратно, чтобы не вызвать негатива у населения.

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По мнению политконсультанта Евгения Минченко, кадровые перестановки в ДНР и ЛНР могут означать подготовку к их вхождению в состав РФ. Протеста они, скорее всего, не вызовут, предполагает эксперт: местные жители «уже наелись» своими специфическими управленцами, а у российских чиновников будет кредит доверия. Политолог Андрей Суздальцев считает, что решать стоящие перед ДНР и ЛНР хозяйственные задачи под силу только «очень компетентным людям», готовить которых сами республики не могут. А старший научный сотрудник факультета политологии МГУ Олег Ляховенко отмечает, что в ходе восстановления ДНР и ЛНР очень важен финансовый контроль за денежными потоками и экономическими ресурсами, который Кремлю «удобнее всего обеспечить через свои кадры». Заодно их жителям демонстрируют, что Россия отсюда уже не уйдет, добавляет эксперт: «Фактически им говорят: вы уже Россия».

Елена Рожкова, Андрей Прах, Андрей Винокуров; Юлия Шарафеева, Челябинск

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