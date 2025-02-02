Житель Нефтеюганска инвестировал более 2 млн руб. в несуществующие активы

В Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО — Югра) пенсионер перевел мошенникам более 2 млн руб., сообщили в пресс-службе УМВД региона. Он думал, что эти деньги инвестирует в активы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Местному жителю в мессенджере позвонил неизвестный, который представился инвестором и предложил вложить деньги. Потерпевший согласился. Затем с ним связался человек, который якобы был руководителем безопасных инвестиций, и убедил его установить мобильное приложение для отслеживания пассивного дохода. На протяжении двух месяцев житель переводил деньги на неизвестные счета в рублях. В личном кабинете фальшивого приложения отображались подделанные графики о росте его инвестиций в иностранной валюте.

Когда банк заблокировал несколько переводов, пострадавший обратился за помощью к соседке, которая перевела его деньги со своего банковского счета. Мужчина осознал, что стал жертвой мошенников, когда те предложили вывести средства через банковскую карту третьего лица, после чего он обратился в полицию. Общий материальный ущерб от мошеннических действий превысил 2 миллиона рублей, из которых 560 тысяч составили кредитные средства.

Полицией возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере). Виновным может грозить лишение свободы на срок до 10 лет. Полиция проводит комплекс мероприятий для установления и задержания причастных к преступлению лиц.

Анна Капустина