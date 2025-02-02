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В Перми продается бывший офис реготделения «Единой России»

В Перми на продажу выставлен бывший офис регионального отделения «Единой России» (Плеханова, 12). Как указано в объявлении на Avito, помещения площадью 366,1 кв.м. продаются за 43,9 млн руб. с новой чистовой отделкой. Сейчас в здании проводится ремонт.

Фото: Avito

Фото: Avito

Штаб-квартиру на ул. Плеханова «Единая Россия» арендует у пермского социолога и бизнесмена Александра Ноды. На данный момент региональное отделение партии в офисе не работает, так как в конце октября 2024 года в здании произошел пожар. Офис подожгли две женщины: мать и дочь, 1970 и 2004 годов рождения, из Гайнского муниципального округа. Им было предъявлено обвинение в умышленном повреждении чужого имущества путем поджога.

Источник, близкий к реготделению, рассказал «Ъ-Прикамье», что партия находится в поиске нового помещения для офиса. По словам собеседника, продажа старого офиса не связана с поджогом: «Это помещение изначально рассматривалось как временное, у него есть недостатки - часть кабинетов без окон, находится не на «первой линии».

ОБНОВЛЕНО: Александр Нода сказал «Ъ-Прикамье», что партия занимала это офис почти 20 лет. «Да, Единая Россия приняла решение о переезде в более просторную локацию. При этом мы сохраняем рабочие партнерские отношения с реготделением. Что касается помещения - это отличный вариант для бизнеса со своей парковкой, уверен, оно вскоре найдет нового арендатора».

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