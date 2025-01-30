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Историк Михаил Мягков предложил переименовать Финский залив в Санкт-Петербургский

Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков на пресс-конференции в Москве предложил переименовать Финский залив в Санкт-Петербургский, сообщает ТАСС. По словам специалиста, этот шаг несет в себе историческую справедливость и соответствует текущим политическим реалиям.

По словам господина Мягкова, Петербург является крупнейшим городом на берегу залива, который с древнейших времен осваивали наши предки, включая императора Петра Великого. Таким образом историк интерпретировал инициативу президента США Дональда Трампа, который потребовал переименовать Мексиканский залив в Американский.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что это далеко не первая подобная инициатива. В 2023 году депутат Госдумы Олег Нилов после очередного охлаждения российско-финских отношений предлагал переименовать залив в Невский. Он также напомнил, что в XVIII веке Петр I своим указом давал ему наименование Кронштадтский.

Андрей Маркелов

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