МВД: в России нелегально находятся 670 тысяч человек

В настоящее время в на территории России нелегально находятся 670 тыс. человек, заявил первый заместитель министра внутренних дел, генерал-полковник полиции Александр Горовой. Более половины из них, по его словам, — это женщины и дети.

В интервью «Комсомольской правде» замминистра напомнил, что с 30 декабря 2024 года по 30 апреля 2025 года все, кто находится в России без необходимых документов, имеют право обратиться в профильные ведомства, чтобы урегулировать вопрос о своем правовом статусе.

«После проверки по нашим специальным учетам и оценки отсутствия совершения правонарушений, посягающих на общественный порядок, мы урегулируем этим иностранным гражданам правовой статус. Если же нет, они обязаны выехать за границу»,— рассказал господин Горовой.

Указ, согласного которому мигранты обязаны либо покинуть Россию самостоятельно, либо урегулировать свое правовое положение, президент Владимир Путин подписал в декабре 2024 года. Кроме того, с 5 февраля 2025 года в России вводится новый миграционный режим высылки. МВД получит право высылать мигрантов без решения суда.

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